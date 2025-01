Paulo Baya é o primeiro reforço a treinar no Fluminense

O atacante Paulo Baya é o primeiro dos reforços do Fluminense a participar dos treinos para a temporada 2025. Nesta sexta-feira (3) – segundo dia de atividades do primeiro grupo a se apresentar -, o jogador ex-Goiás fez seu primeiro trabalho com os novos companheiros.

Isso ocorre porque, segundo publicação desta sexta do “ge”, o atacante passou por problemas com seu voo de Goiânia rumo ao Rio de Janeiro na última quinta (2), se atrasando em sua chegada.

Dessa forma, ainda faltam três reforços (dos anunciados) a “estrearem” pelo Fluminense. Afinal, o uruguaio Joaquín Lavega está com a sua seleção (sub-20) e só se apresenta em fevereiro. Já Hércules só se apresentará junto ao elenco principal, no dia 8. O zagueiro Freytes, por sua vez, ainda aguarda documentação para estar regularizado para o trabalho no Brasil.

