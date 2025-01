Com retorno do Brasil, conheça o grid da Fórmula 1 para 2025

Se 2024 começou sem nenhuma novidade no grid titular da Fórmula 1, 2025 trouxe caras novas aos montes no lugar de velhos conhecidos. A dança das cadeiras na elite do automobilismo teve de tudo, com direito a presença do Brasil, união da maior equipe da categoria com um dos maiores pilotos da história e outros veteranos trocando de cores para um ano de muitas novidades. O Correio explica quem são os 20 nomes presentes nos 10 times da temporada.

A principal notícia para a torcida brasileira é a volta de um representante integral após sete anos. O jovem Gabriel Bortoleto, de 20 anos, é o Brasil na Fórmula 1 e será o novo piloto da Sauber. Oliver Bearman, da Haas, Kimi Antonelli, da Mercedes, Jack Doohan, da Alpine, e Isack Hadjar, da Racing Bulls, são os outros responsáveis por rejuvenescer a categoria e estreiam como titulares em 2025.

As mudanças não param apenas na garotada. Veteranos, como Lewis Hamilton e Carlos Sainz, terão ares novos na Ferrari e na Williams, respectivamente. A quantidade de trocas de equipes foi tão grande que apenas McLaren e Aston Martin chegam em 2025 com a mesma dupla do ano passado.

No entanto, se a Fórmula 1 abriu as portas para tantos rostos novos, significa que também precisou dar adeus a velhos conhecidos. De saída da Red Bull, Sergio Pérez ainda não anunciou os planos para o futuro, assim como o argentino Franco Colapinto, sensação da torcida após breve passagem na Williams. Quem está com a vida resolvida é Kevin Magnussen, que deixou a Haas e irá correr pela BMW no Mundial de Endurance (WEC), e Valtteri Bottas, novo reserva da Mercedes após não ter o contrato renovado com a Sauber. Também ex-piloto do time suíço, o chinês Guanyu Zhou é ventilado como possível reserva na Ferrari, mas ainda sem nada concreto.

A elite do automobilismo retorna em 16 de março para o Grande Prêmio da Austrália, em Melbourne, primeira das 24 etapas do ano. Antes, em 18 de fevereiro, a categoria marcou um evento inédito em Londres para apresentar oficialmente todos os carros e pilotos de 2025. A primeira vez dos veículos em pista será em 26 de fevereiro, nos testes de pré-temporada no Bahrein, enquanto o GP do Brasil, em Interlagos, será em 9 de novembro.

Conheça o grid de 2025

Red Bull

Max Verstappen: tetracampeão de forma incontestável, o holandês viu surgirem rumores sobre uma possível troca de ares em meio a confusões internas na Red Bull, mas permanece no time taurino com contrato até 2028.

Liam Lawson: depois de fazer 5 corridas em 2023 e mais 6 em 2024, o neozelandês deixou boa impressão e foi “promovido” da Racing Bulls para a Red Bull. A duração do contrato não foi divulgada.

McLaren

Lando Norris: vice-campeão em 2024, o britânico viveu uma temporada de afirmação no time de Woking, venceu a primeira corrida da carreira (quatro no ano) e chega com status de postulante ao título. O contrato com a McLaren vai até o fim de 2026.

Oscar Piastri: jovem sensação e campeão da F2 e F3 no ano de estreia, assim como Bortoleto, venceu pela primeira vez na Fórmula 1 e segue na McLaren, com contrato até o fim de 2026. Forma com Norris uma das duplas mais fortes do grid.

Ferrari

Charles Leclerc: principal rosto do time italiano nos últimos anos, terminou como terceiro colocado no mundial de pilotos e mira disputar pelo título desde o começo do ano. Tem contrato até o fim de 2029, o mais longo entre os atuais pilotos.

Lewis Hamilton: responsável pela maior bomba no mercado de pilotos, o heptacampeão mundial voltou a vencer em 2024, mas decidiu trocar a Mercedes após 11 anos para um novo capítulo na carreira com a Ferrari. O vínculo com o time de Maranello é até o fim de 2026.

Mercedes

George Russell: indo para a quinta temporada com a Mercedes, o britânico irá assumir de vez o protagonismo na equipe com a saída de Hamilton. Ainda assim, o contrato com o time, por enquanto, dura apenas até dezembro deste ano.

Andrea Kimi Antonelli: uma das principais promessas do automobilismo, o italiano de 18 anos terá a responsabilidade de substituir Hamilton até no mínimo o fim de 2025. Membro da academia Mercedes desde os 12 anos, o talento brilhou no kart e somou títulos na F4 italiana, F4 dos Emirados Árabes, F4 alemã, FRECA, Fórmula Regional do Oriente Médio e Fórmula 4 Centro-Europeia. O excelente desempenho nas categorias inferiores fez a equipe britânica “pular etapas” e lançar o garoto já na Fórmula 2, na qual teve duas vitórias e terminou em sexto.

Aston Martin

Fernando Alonso: incansável, o bicampeão mundial de 43 anos renovou para o terceiro ano na equipe, agora com o reforço do “gênio da aerodinâmica” Adrian Newey para projetar o carro em busca da primeira vitória desde 2013. O espanhol tem contrato até o fim de 2026.

Lance Stroll: filho do dono da equipe, o canadense teve um ano muito abaixo do companheiro e sequer pontuou nas últimas 11 corridas. Ainda assim, segue no time em vínculo cuja duração não foi divulgada.

Alpine

Pierre Gasly: um dos destaques da reta final da temporada, o francês permanece pela terceira temporada com a equipe da casa e renovou contrato até 2026.

Jack Doohan: um australiano no meio dos franceses e filho do multicampeão da MotoGP Mick Doohan, o jovem foi promovido do posto de reserva ao de titular na Alpine. Vice-campeão da F3 em 2021, não soma muitos resultados expressivos nas categorias de base e já está com o assento em risco na F1, pois o consultor técnico Flavio Briatore analisa possíveis substitutos. Fez a estreia na elite na última corrida de 2024, quando entrou no lugar de Ocon para o GP de Abu Dhabi e terminou em 15º.

Haas

Esteban Ocon: de casa nova após a saída da Alpine, o francês, segundo colocado no GP do Brasil, fechou com a Haas por um contrato plurianual, mas sem duração divulgada.

Oliver Bearman: terceiro piloto mais jovem a pontuar na história da F1, o garoto de 19 anos foi um reserva muito acionado e correu três vezes em 2024, mas agora terá a chance como titular. Campeão mundial e europeu de kart, o britânico também somou conquistas da F4 italiana e alemã, além de ter tido três vitórias e terminado em 12º na F2. Impressionou o mundo do automobilismo ao ficar em sétimo no GP da Arábia Saudita, quando substituiu Carlos Sainz na Ferrari.

RB

Yuki Tsunoda: piloto da Honda, o japonês teve o nome ventilado como possível companheiro de Verstappen na Red Bull, mas perdeu a vaga para Liam Lawson e permanece na Racing Bulls com contrato até 2025, quando o vínculo com a marca japonesa acaba para o fornecimento de motores.

Isack Hadjar: principal adversário de Bortoleto na F2, o franco-argelino foi o último nome do grid de 2025 a ser anunciado, com contrato sem duração divulgada. Fã de automobilismo por conta do filme Carros, o piloto de 20 anos passou com vitórias na F4, F3 asiática, FRECA e F3 até chegar na Fórmula 2, na qual terminou com quatro triunfos e o vice-campeonato.

Williams

Carlos Sainz: um dos que mais movimentou o mercado de pilotos em 2024, com especulações em quase todas as vagas abertas no grid, o espanhol fechou com a Williams até 2027 no processo de recolocar a equipe no pelotão de frente da F1.

Alexander Albon: principal piloto da equipe nos últimos anos, bateu muito em 2024 e não repetiu os mesmos resultados da temporada anterior, mas renovou o contrato até o fim de 2026.

Sauber

Nico Hulkenberg: veterano do automobilismo, o alemão trocou a Haas pela Sauber até o fim de 2026 e segue em busca do primeiro pódio da longeva carreira.

Gabriel Bortoleto: 33º brasileiro a correr na Fórmula 1, o jovem de 20 anos foi responsável por encerrar o jejum de sete anos no Brasil na categoria. Talento no kart, teve ascensão meteórica nas categorias de fórmula, quando foi campeão da F3 em 2023 e da F2 em 2024, ambas no ano de estreia. Fechou um acordo até o fim de 2026 e fará parte da mudança da equipe de Sauber para Audi.