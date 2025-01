Hulk, do Atlético-MG, inicia festa de casamento com Camila ??ngelo

O atacante Hulk, do Atlético-MG, deu início as comemorações do casamento com Camila Ângelo. O casal, que está junto desde 2019, vai celebrar a união em três cerimônias. Eles já são casados no civil, mas aproveitam a pausa no calendário do futebol no Brasil para celebrar ao lado de amigos e familiares.

A cerimônia ganhou contorno sigiloso desde que as datas das festividades vazaram. Apesar disso, tanto Hulk quanto Camila compartilharam fotos do ensaio no últimos mês. Nesta sexta-feira (03), o atacante do Galo fez uma postagem em seu story sobre a expectativa para a festa. Posteriormente, ele anunciou que a cerimônia será “cheia de carinho e significado”. O encontro vai acontecer em Campina Grande, na Paraíba.

Na próxima semana, nos dias 7 e 8 de janeiro, as celebrações serão realizadas em João Pessoa, capital paraibana. A primeira, na terça-feira, promete ser a mais badalada.