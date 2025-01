Fluminense encaminha repatriação de Marcelo Pitaluga, do Liverpool

O Fluminense deixou encaminhado o retorno do goleiro Marcelo Pitaluga, de 22 anos, e que pertence ao Liverpool. O arqueiro fora para os Reds em 2020 (aos 17 anos), mas, pouco mais de quatro anos depois, volta ao Tricolor sem custos. A equipe inglesa manterá 40% dos direitos do jogador, no entanto.

A informação é do portal “UOL”, em publicação desta sexta-feira (3). Pitaluga tem vínculo somente até o fim de junho deste ano, o que já o permitia assinar com qualquer clube de graça.

O jogador não chegou a jogar profissionalmente pelo Liverpool, atuando apenas nas equipes inferiores dos Reds. Assim, foi emprestado ao Macclesfield-ING, St. Patrick-IRL e Livingston-ESC. O primeiro empréstimo se deu em 22/23, quando atuou um jogo, estreando profissionalmente.

O segundo, para os irlandeses, foi em 2024. Por lá, atuou cinco partidas no time principal. No Livingston, porém, fez somente dois jogos. Nascido em 2022, o jogador chegou aos dez anos no Fluminense, começando a carreira no futsal. Promissor, o arqueiro conquistou o Mundial Sub-17 com a Seleção em 2019. Pitaluga era reserva de Matheus Donelli na ocasião.

