Palmeiras arrasa o Náutico-RR por 9 a 0 na estreia da Copinha

Pela primeira rodada da Copinha 2025, o Palmeiras goleou o Náutico-RR por 9 a 0 nesta sexta-feira (3), na Arena Barueri. Com o resultado, o Verdão assumiu a liderança do Grupo 19, com três pontos. Por outro lado, o time de Roraima é o único que não pontuou no grupo até o momento.

Domínio absoluto do Palmeiras

O primeiro gol do Alviverde saiu aos 16 minutos de jogo, com Luigi. Após boa jogada e cruzamento de Riquelme pela direita, o camisa 9 dominou dentro da área e finalizou para abrir o placar. Posteriormente, depois de duas chances desperdiçadas, os personagens mudaram de papel para ampliar o placar. Dessa vez, Luigi deu uma assistência para Riquelme marcar aos 25.

Aos 41, Luigi marcou seu segundo gol na partida. O atacante recebeu cruzamento de Gilberdo na segunda trave e marcou de cabeça. Aos 45, o zagueiro Benedetti transformou o placar em goleada ao marcar o quarto gol também de cabeça.

Já na segunda etapa, logos aos oito minutos, mais um gol do Palmeiras. Figueiredo tabelou com Luigi na área e estufou a rede. Aos 14, foi a vez de Thalys marcar o dele na partida. Agner entrou em campo e, logo depois, aos 28, marcou mais um do Verdão. O camisa 11 bateu forte da entrada da área para marcar o sétimo gol.

Aos 33, Thalys comemorou novamente um gol. Dessa vez, aproveitou sobra dentro da área após chute forte de Luigi. Para fechar a conta e o placar elástico, Sorriso bateu firme da entrada da área e marcou aos 39 minutos.

Próximos jogos

Pela segunda rodada do torneio, o Náutico-RR vai encarar o Oeste na próxima segunda-feira (6), às 19h30 (de Brasília), na Arena Barueri. No mesmo dia e no mesmo estádio, o Palmeiras enfrenta o Santa Cruz-AC, às 21h45.

Palmeiras 9×0 Náutico-RR

1ª rodada da Copinha 2025 – Grupo 19

Data: 03/01/2025 (sexta-feira)

Local: Arena Barueri, Barueri (SP)

PALMEIRAS: Deivid Andrade; Gilberto Junior, Robson, Benedetti e Arthur Gabriel; Rafael Coutinho, Figueiredo e Allan Elias; Luighi, Thalys e Riquelme Fillipi. Técnico: Lucas Andrade

NÁUTICO-RR: DG; Mailon, Chicão, Matheus, Sander Lhyan, Sandler Souza, Ícaro, Gabriel, Yaguinho, José. Técnico: Roberto Tim

Árbitro: Fernando Bartz Guedes

Auxiliares: Denis Matheus Afonso Ferreira e Maria Eduarda Silva Pires

VAR: Márcio Perondi Mendes

