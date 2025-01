Fagner se despede do Corinthians e afirma que história não será apagada

Fagner agora será jogador do Cruzeiro - (crédito: Foto: reprodução instagram)

Nesta sexta-feira (03), o lateral-direito Fagner se despediu do Corinthians. O jogador será emprestado ao Cruzeiro e, inclusive, já foi anunciado pelo clube mineiro nas redes sociais. Aos 35 anos, ele publicou uma mensagem de despedida para a torcida do Timão.

Assim, chega ao fim a segunda passagem de Fagner pelo Corinthians. Revelado pelo clube, ele passou por Vitória e Vasco antes de retornar ao Timão em 2013. Durante esse período, conquistou importantes títulos, como o Campeonato Brasileiro de 2015 e 2017, além dos estaduais de 2017, 2018 e 2019.

“Chegar aos nove anos e viver tudo o que vivi foi muito especial. Em duas passagens, títulos importantes, vitórias, derrotas, Seleção de base, Copa do Mundo, Copa América, grandes amigos e uma história escrita – que nunca será apagada. Ser o sétimo em número de jogos (578) em um dos maiores clubes do mundo me orgulha muito! Vestir essa camisa nos últimos 11 anos é para poucos”, declarou Fagner.

Fagner deixará o Corinthians e assina com o Cruzeiro até o final de 2025

Além disso, o jogador destacou a gratidão por sua trajetória no clube. “Obrigado por tudo o que vivemos juntos, Corinthians. É momento de respirar novos ares, de viver novas experiências, mas também de sempre valorizar e ser grato. Gratidão é o sentimento que resume tudo o que vivemos”, concluiu o lateral.

Por outro lado, com um salário considerado alto e pouco espaço no elenco atual, o Corinthians optou por dividir os vencimentos de Fagner com o Cruzeiro. Dessa forma, o lateral assinou contrato até o final de 2025.

