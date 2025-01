45ª edição do Rally Dakar começa sexta (3/1) com brasileiro entre favoritos

Chegou a hora da maior competição de rally do planeta e com brasileiro no páreo. O calendário do automobilismo de 2025 abre em grande estilo, com a 45ª edição do Dakar, a “Fórmula 1 do off-road”, e terá 13 dias de disputa, com prólogo nesta sexta-feira (3/1) e 12 etapas a partir deste sábado (4/1), indo até 17 de janeiro. Lucas Moraes, da TGR/Red Bull, é a esperança do Brasil para uma conquista inédita nos 7.753 km de percurso no deserto da Arábia Saudita, que terá mais de 800 participantes de 70 países e 439 veículos.

O evento tradicional irá contar como a primeira etapa do Campeonato Mundial de Rally Raid e reunirá grandes nomes da modalidade entre os favoritos, com destaque para Carlos Sainz, pai do piloto da Williams e ex-Ferrari na Fórmula 1, bicampeão mundial de rally e quatro vezes vencedor do Dakar. O príncipe catari Nasser Al-Attiya, dono de cinco troféus da disputa e uma medalha olímpica no tiro esportivo, é outro forte candidato.

Em contraste com os veteranos, Lucas Moraes, de 23 anos, fará a terceira participação na prova, mas desta vez com status de postulante real à vitória. O brasileiro tricampeão do Rally dos Sertões, a “versão brasileira” do Dakar, teve um pódio surpreendente na estreia, em 2023, e se consolidou no ano passado com o terceiro lugar no Mundial de Rally Raid. O desempenho lhe rendeu o Capacete de Ouro, prêmio reconhecido pela FIA (Federação Internacional de Automobilismo) para o melhor piloto do Brasil na temporada.

“Estamos muito confiantes e entusiasmados para esta temporada do Dakar. Treinamos intensamente e fizemos o dever de casa na pré-temporada, então espero poder disputar por mais um pódio. No ano passado, precisei abandonar a prova no penúltimo dia após um capotamento, mas isso nos trouxe lições valiosas. Com os resultados recentes, estamos prontos para competir em alto nível. Representar o meu país é sempre uma honra”, disse Lucas.

Desta vez, Lucas irá pilotar ao lado do navegador espanhol Armand Monleón, especialista em navegação satelital. A função do acompanhante é orientar o dono do volante no percurso, pois a paisagem de areias e dunas do deserto pode ser uma armadilha para os pilotos se perderem no percurso e fazerem distâncias maiores do que a necessária.

“Mesmo sem conhecer o roteiro, sabemos que enfrentaremos trechos de pedras que desgastam muito os pneus. A gestão desses pneus será crucial em uma corrida de milhares de quilômetros e vários dias. Esses trechos podem ser ainda mais decisivos para a liderança do que as dunas”, explicou Moraes.

Principal prova do rally mundial, o Dakar tem oito categorias, que são carros, motos, caminhões, protótipos leves, UTVs, stocks, Dakar Classic e Mission 1000. São ao todo 439 veículos, com 587 pilotos e 339 navegadores. Os participantes fazem 7.753 quilômetros de percurso, dos quais 5.145 são cronometrados, e terão um dia de descanso (1/10), além de etapas de maratona (8/1) e o desafio de 48 horas (5/1 e 6/1).

O Brasil ainda está representado por Marcos Moraes, pai de Lucas e piloto da Overdrive, Marcelo Gastaldi, piloto da Century Racing e os navegadores Maykel Justo e Cadu Sachs. A transmissão do Dakar é feita no aplicativo gratuito do evento, no site oficial ou no canal do YouTube.