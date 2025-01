Vitória anuncia a contratação de Wellington Rato, junto ao São Paulo

O Vitória anunciou, nesta sexta-feira (03), a contratação do meia-atacante Wellington Rato, que defendeu o São Paulo nas últimas duas temporadas. Dessa forma, a negociação renderá ao clube paulista R$ 5 milhões, e o jogador assinará com o Rubro-Negro até 2027.

Aliás, em clima descontraído nas redes sociais, o Vitória postou uma ratoeira minutos antes do anúncio oficial. No entanto, o negócio, pelo menos por parte do São Paulo, foi concretizado desde o Natal do ano passado e agora confirmado pelas duas partes.

Todavia, o clube nordestino fará o pagamento pelo jogador nos seguintes moldes: R$ 2,5 milhões a serem pagos em janeiro de 2025, enquanto os outros R$ 2,5 milhões serão divididos em 24 parcelas. Rato se apresentará ao elenco do Rubro-Negro no dia 08.

“O atacante Wellington Rato é a primeira contratação do Rubro-Negro para esta temporada. O jogador chega com contrato até 2027. Que sejam anos de Vitória! O atleta se apresenta no Barradão na quarta-feira”, publicou o clube nas redes sociais.

Rato vai reencontrar Carpini no Vitória

Contudo, defendendo o São Paulo, clube no qual conquistou a Copa do Brasil em 2023 e a SuperCopa do Brasil em 2024, Rato disputou 105 jogos. Ele reencontrará o técnico Thiago Carpini no Vitória, com quem trabalhou anteriormente no Tricolor Paulista.

“Seria um dos pilares do nosso projeto. Ele tem perfil de liderança técnica e vivência, além de ser um cara vitorioso, com títulos. Faz uma função que me agrada muito. Tivemos a oportunidade de trabalhar juntos no São Paulo”, afirmou o técnico no final de 2024.

