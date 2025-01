Flamengo recusa nova proposta de time europeu por Wesley

Após recusar a proposta do Aston Villa por Wesley, Flamengo recebeu uma nova oferta de outro time europeu pelo lateral. Dessa vez, o Milan demonstou interesse pelo jogador, mas o Rubro-Negro ainda espera uma negociação mais vantajosa.

O clube italiano, segundo o ge, fez uma oferta equivalente à da Atalanta no ano passado, no valor de 20 milhões de euros (R$ 126,6 milhões). Além disso, o Everton, da Inglaterra, também demonstrou interesse pelo atleta e estaria disposto a pagar a mesma quantia.

No último domingo (29), o jogador esteve presente no Jogo das Estrelas, organizado por Zico, e não descartou uma possível saída do Time da Gávea no início do ano. Apesar disso, segue na expecativa de disputar o novo Mundial de Clubes pelo Rubro-Negro, que acontece entre junho e julho de 2025.

O lateral se destacou durante a última temporada, com presença na seleção do Campeonato Brasileiro de 2024. Com 108 jogos pelo Flamengo, Wesley marcou dois gols e deu três assistências. Conquistou a Copa Libertadores em 2022 e duas vezes a Copa do Brasil, em 2022 e 2024.

