Rodrigo Garro se envolve em acidente com vítima fatal na Argentina

O meia Rodrigo Garro, do Corinthians, se envolveu em um acidente de trânsito com uma vítima fatal na Argentina. O jogador se chocou com uma motocicleta na madrugada deste sábado (04), em La Pampa, onde passa as férias. O motociclista acabou falecendo, enquanto o atleta e o acompanhante do veículo não tiveram grandes ferimentos e saíram ilesos.

De acordo com o Diário Olé, Garro permanecerá detido, por ordem das autoridades locais, até que peritos determinem a causa do acidente. A vítima foi identificada como Nicolás Chiaravaglio, de 30 anos, que conduzia uma motocicleta Guerreri Trio 110 cc. As autoridades locais apuraram que o carro conduzido pelo jogador bateu de frente com a moto.

O promotor Francisco Cuenca, responsável pela investigação, disse ao Diário Clarín que o acidente ainda está classificado como homicídio culposo, quando não há intenção de matar. Entretanto, pode haver uma reviravolta dependendo do que apontarem os exames realizados após o fato. O Corinthians ainda não se pronunciou sobre o caso.

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads, Twitter, Instagram e Facebook.