Gabigol desembarca em BH para apresentação no Cruzeiro

Gabigol já está em Belo Horizonte para ser apresentado como novo reforço do Cruzeiro. A atacante desembarcou na manhã deste sábado (04), na capital mineira, para, mais tarde, se encontrar a torcida no Mineirão. O atacante foi recepcionado com um tapete azul, escrito “bem-vindo”, e utilizou o avião particular do dono da SAF do clube, Pedro Lourenço.

Siga o canal do Correio no WhatsApp e receba as principais notícias do dia no seu celular

O CEO do Cruzeiro, Alexandre Mattos, e o diretor de futebol do clube, Pedro Júnior, estiveram na missão de recepcionar o reforço. Em uma rede social, Gabigol postou uma foto do seu desembarque, usando uma blusa azul e com a música de Tim Maia na legenda: “Azul da cor do mar”.

Azul da cor do mar ???? ???? pic.twitter.com/vdkx2lkEB8 — Gabriel Barbosa (@gabigol) January 4, 2025





O primeiro encontro com a torcida será às 12h20, em uma grande festa organizada pelo clube, com 40 mil torcedores no Mineirão. Desde as primeiras horas do dia, os cruzeirenses já chegavam ao estádio. Além do atacante, o Cruzeiro também apresentará o meia Dudu, que já concedeu entrevista coletiva, o volante Christian, ex-Athletico, o lateral-direito Fagner, ex-Corinthians, e os meias Eduardo, ex-Botafogo, e Rodriguinho, ex-América-MG. O clube também aproveitará a oportunidade para festejar o pentacampeonato mundial de sua equipe de vôlei masculino.