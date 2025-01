Santos anuncia César Sampaio como novo auxiliar técnico

As mudanças dentro do Santos não param. Após desligar alguns membros da comissão técnica e da diretoria na última sexta-feira (03), o Peixe anunciou a chegada de César Sampaio como novo auxiliar técnico fixo. O ex-jogador já aparece ao lado de Pedro Caixinha nos primeiros trabalhos da pré-temporada.

O ex-jogador aceitou o convite do novo CEO do clube, Pedro Martins, para substituir Marcelo Fernandes. Sampaio dará todo o suporte necessário para o trabalho de Caixinha, além de realizar a conexão com o time Sub-20 e manter o DNA e a identidade do clube vivas em caso de uma troca no comando técnico.

No site oficial, Pedro Martins ressaltou a importância de ter um profissional com a experiência de Sampaio neste retorno à Série A.

“Além de ter identidade com o Clube, por ter sido formado aqui, ele vivenciou e se destacou em todos os estágios no alto nível do futebol, como atleta e depois na comissão técnica. É um grande reforço que nos ajudará muito”, afirmou.

Como diz o ditado popular, “o bom filho à casa torna”. Seguindo nos planos de reestruturação da equipe técnica do elenco profissional do Santos Futebol Clube, o experiente César Sampaio passa a integrar o grupo. O Menino da Vila assume como novo auxiliar técnico fixo do clube… pic.twitter.com/hwfyj9imkc — Santos FC (@SantosFC) January 4, 2025

César Sampaio é cria da base do Santos. O ex-jogador estreou como profissional em 1986 e atuou no Peixe até 1991. Ao todo, atuou em 298 partidas e marcou nove gols com a camisa alvinegra. Depois, atuou pela Seleção Brasileira, entre 1990 e 2000, em 49 jogos e disputou a Copa do Mundo de 1998. Como auxiliar, Sampaio passou pela Seleção, entre 2019 e 2022, e pelo Flamengo, nos anos de 2023 e 2024.

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads, Twitter, Instagram e Facebook.