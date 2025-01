Gabigol fala pela primeira vez com a camisa do Cruzeiro: ‘Muito animado’

Gabigol foi apresentado em uma festa com a torcida no Mineirão - (crédito: Foto: Marcellus Madureira/J10)

Começou a era Gabigol no Cruzeiro! Neste sábado (04), o clube mineiro realizou a apresentação do grande reforço para a temporada em uma festa que reuniu mais de 45 mil torcedores no Mineirão. Em suas primeiras palavras com a camisa do Cabuloso, o atacante disse estar muito animado e ainda soltou um palavrão.

“Estou muito feliz, muito animado. Aqui é Cabuloso”, declarou, antes de mandar um xingamento para exaltar o momento.

Na sequência, Gabigol enalteceu o Cruzeiro e também prometeu atuar o clube voltar a ser campeão. O atacante também destacou a presença a torcida e espera que todos atuem juntos.

“O imporante é sempre ressaltar o clube, estamos todos aqui pelo Cruzeiro. Fazer o Cruzeiro voltar a ser campeão, birgar pelos títulos e estar sempre muito forte. A nossa casa é o Mineirão, eu espero que esteja sempre assim. Todo mundo se ajudando, correndo ao máximo, se dedicando, porque o Cruzeiro incomoda demais”, pontuou, para delírio da torcida.

O dono da SAF do clube, Pedro Lourenço, aproveitou a situação para cutucar o rival, Atlético-MG. “Ele tem mais títulos que alguns clubes aqui do Brasil”, afirmou, seguido de cânticos em provocação ao Galo.

Além de Gabigol, o Cruzeiro apresentou na festa os demais reforços para a temporada: o lateral-direito Fagner, ex-Corinthians, o volante Christian, ex-Athletico, e os meias-atacantes Dudu, ex-Palmeiras, e Rodriguinho, ex-América-MG. O clube ainda homenageou o time de vôlei, pentacampeão Mundial, e os dirigentes Pedro Lourenço e Pedro Júnior.

