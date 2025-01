Dínamo Moscou recusa mais uma oferta do Botafogo por Bitello

O Dínamo Moscou negou a segunda proposta do Botafogo pelo meia-atacante Bitello, de 24 anos. Os cariocas ofereceram, agora, 13 milhões de euros (R$ 82 milhões na cotação atual) para contar com o jogador, que foi negada mais uma vez. No entanto, a diretoria carioca ainda vai tentar nova investida pelo jogador.

No entanto, o Botafogo não vai desistir de tentar contratar o jogador. O Alvinegro, portanto, conta com o desejo do jogador de defender o time carioca como ponto a favor na negociação. As partes seguem conversando para tentar uma nova investida que atraia o Dínamo. Assim, o clube carioca deve fazer um novo movimento em breve.

Quando chegou ao Dínamo, o meia nascido em Formosa do Oeste, no interior do Paraná, achava que a guerra estava perto do fim. Mas ele se enganou. Então, tem o desejo de retornar ao Brasil.

Bitello, que está perto de fazer 25 anos (no dia 7 de janeiro), nunca jogou em outro clube no Brasil além do Grêmio. No Dínamo, o jogador disputou 46 partidas, marcou 11 gols e fez nove assistências.

O Botafogo até o momento tem 11 saídas em relação ao elenco que foi campeão da Libertadores e do Brasileirão em 2024. O clube também concentra esforços na contratação do substituto de Artur Jorge e fez proposta por André Jardine do América do México.

