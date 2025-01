Canaã empata com Nacional e DF não vence na primeira rodada da Copinha

Kevan Luan comemora o gol de empate do Nacional no Comendador Souza contra o dono da casa, Nacional-SP - (crédito: Reprodução/Canal da FPF)

Os representantes do Distrito Federal não venceram na primeira rodada da fase de grupos da Copa São Paulo de Futebol Júnior. Depois do empate do Real Brasília com o Cruzeiro na última quinta-feira e da derrota do Brasiliense para o Tupã na sexta, foi a vez de o Canaã estrear com igualdade por 1 x 1 contra o Nacional-SP neste sábado pelo Grupo 32, no Estádio Nicolau Alayon, na capital paulista.

Vitor Wandeur abriu o placar aos 20 minutos do primeiro tempo para o Nacional em uma cobrança de pênalti. A falta foi cometida por Yuri justamente em Wandeur. O zagueiro perdeu o tempo da bola no contra-ataque e foi direto no corpo do atacante do Nacional. Keven Luan empatou a partida praticamente no lance seguinte em outra cobrança de pênalti. Keven Luan invadiu a área, mas foi derrubado pelo goleiro Ryan.

No outro jogo do Grupo 32, o Vasco empatou por 1 x 1 com o XV de Piracicaba. O Canaã voltarã a campo nesta teça-feira contra o Vasco, às 15h. O Nacional terá pela frente o XV de Piracicaba no mesmo dia.

Neste domingo, o Real Brasília voltará a campo no Grupo 13 diante do São Carlos, às 19h15. Na segunda, o Brasiliese terá pela frente o CRB pelo Grupo 9, às 15h15. Os dois confrontos são válidos pela segunda rodada.

A Copa São Paulo de Futebol Jùnior é disputada em sete fases. Participam da primeira 128 clubes divididos em 32 grupos. Eles jogam entre si, em turno único, classificando-se para a segunda fase os dois melhores de cada chave.