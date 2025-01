Fluminense empresta lateral para o Guarani

Lucas Justen está de saída para o Fluminense e atuará no Guarani - (crédito: Foto: MAILSON SANTANA/FLUMINENSE FC)

O Fluminense acertou mais uma saída para 2025. O lateral-direito Lucas Justen, de 21 anos, acertou com o Guarani, time de Campinas e que disputará a Série C do Brasileirão.

A informação é do “ge”, em publicação deste sábado (4). O jogador ficará por empréstimo até o fim do ano. Antes dele, Diogo Barbosa, Marquinhos, Felipe Alves, Felipe Melo e Lucumí saíram da equipe tricolor.

LEIA MAIS: Fluminense anuncia contratação do zagueiro Freytes

Revelado pelo próprio Fluminense, Lucas Justen atuou em seis partidas como profissional, sendo cinco na temporada passada. O jogador, porém, participou do Brasileirão de Aspirantes (sub-23), quando o Tricolor chegou às quartas de final. Ele marcou um gol na campanha do Fluzão.

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads, Twitter, Instagram e Facebook.