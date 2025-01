Flamengo terá reunião com psicólogo que deixou o Botafogo

Depois de seis anos, o Flamengo pode voltar a ter um psicólogo no clube. A nova diretoria, sob o comando do presidente Bap, marcou reunião para segunda-feira com o psicólogo Paulo Ribeiro, que saiu do Botafogo. A informação inicial é do jornalista Venê Casagrande e confirmada pelo Jogada10.

Paulo Ribeiro é referência na psicologia do esporte e já atuou no clube há 20 anos. O Flamengo pretende apresentar um projeto para voltar a desenvolver o setor. O psicólogo estaria alinhado ao novo chefe do departamento médico, José Luiz Runco, que substituirá Márcio Tannure no comando da pasta.

O Flamengo, aliás, não tem um psicólogo desde 2019, quando demitiu Alberto Filgueiras. A partir daí, o departamento de futebol recorria a clínicas particulares terceirizadas para os jogadores. Bap organiza a implementação de uma equipe de psicólogos. Dessa forma, além de tratar os garotos das categorias de base, o clube deve aumentar a atuação da psicologia também para o elenco profissional.

Paulo Ribeiro, aliás, era head de Psicologia da SAF do Botafogo. O trabalho dele era bem avaliado internamente e, ao longo da temporada, foi reverenciada pela comissão técnica e por jogadores do elenco.

