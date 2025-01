NFL: semana 18 define últimos classificados aos playoffs; veja cenários

CINCINNATI, OHIO - DECEMBER 28: Joe Burrow #9 of the Cincinnati Bengals reacts after a 30-24 overtime victory against the Denver Broncos at Paycor Stadium on December 28, 2024 in Cincinnati, Ohio. Andy Lyons/Getty Images/AFP (Photo by ANDY LYONS / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP) - (crédito: Getty Images via AFP)

A NFL chegou na reta final da temporada e é a hora de separar o joio do trigo entre os melhores times do futebol americano. A semana 18 de confrontos é a última da fase regular e irá decidir a vida das franquias, seja com uma vaga nos playoffs ou com a ordem para o próximo draft em busca de jovens talentos, mas tudo se resolve neste fim de semana, com 16 confrontos que irão sacramentar tudo que segue em aberto na liga.

Os principais holofotes são para os lugares restantes no sonho de seguir vivo pelo Super Bowl. Sobraram apenas duas vagas, uma em cada conferência, e o cenário é mais complexo do lado americano (AFC). O Broncos (9-7) é quem tem a vida mais fácil e precisa apenas vencer, enquanto o Dolphins (8-8) necessita da vitória e de secar o adversário e o Bengals (8-8) tem que ganhar e torcer pela derrota dos outros dois postulantes. No lado nacional (NFC), o páreo está entre Buccaneers (9-7) e Falcons (8-8). Se Tampa Bay vencer, está dentro, mas se perder e Atlanta ganhar, a vaga é do rival.

No meio de quem joga pela vida, tem também os que já estão garantidos. Na AFC, o Chiefs (15-1) está assegurado como a melhor campanha e terá folga na primeira rodada, o Bills (13-3) é o segundo e o Texans (9-7) é o quarto. O terceiro lugar vai ser de Ravens (11-5) ou Steelers (10-6), com o time de Lamar Jackson precisando apenas vencer e o de Russell Wilson necessitando de um tropeço do rival direto. Ainda assim, ambos estão classificados, junto do Chargers (10-6).

Na NFC, o Eagles (13-3) é o dono da segunda melhor campanha da liga e foi campeão da divisão, assim como o Rams (10-6). Packers (11-5) e Commanders (11-5) também avançaram, mas terão que passar pelo Wild Card (primeira rodada dos playoffs) como visitantes.

No entanto, o jogo da semana será o Sunday Night Football entre Detroit Lions (14-2) e Minnesota Vikings (14-2), no domingo (5/1), às 22h20. Os rivais farão um confronto direto que vale muito pelas pretensões de chegar ao Super Bowl. Quem ganhar fica com o título da divisão e a melhor campanha da conferência, garantindo folga e mando de campo nos playoffs, mas quem perder será apenas o quinto colocado no sistema de classificação, precisando jogar como visitante no Wild Card.

Além dos interesses pelo sonho de playoffs, o fundo da tabela também tem motivo para ficar atento aos resultados da semana 18. No momento, o pior recorde da liga é o do New England Patriots, com três vitórias e 13 derrotas, mesmo número de Titans, Browns e Giants. Todos Todos têm chance matemática de terminar com a primeira escolha do draft de 2025. Pouco atrás (ou à frente, dependendo do ponto de vista), Jaguars, Panthers, Jets, Raiders e Bears estão todos com quatro triunfos e ficam de olho por melhores posições para a futura seleção de calouros.

Confira os jogos da Semana 18 da NFL

Baltimore Ravens x Cleveland Browns – sábado (4/1), às 18h30

Pittsburgh Steelers x Cincinnati Bengals – sábado (4/1), às 22h

Atlanta Falcons x Carolina Panthers – domingo (5/1), às 15h

Tampa Bay Buccaneers x New Orleans Saints – domingo (5/1), às 15h

Tennessee Titans x Houston Texans – domingo (5/1), às 15h

Indianapolis Colts x Jacksonville Jaguars – domingo (5/1), às 15h

Philadelphia Eagles x New York Giants – domingo (5/1), às 15h

Dallas Cowboys x Washington Commanders – domingo (5/1), às 15h

Green Bay Packers x Chicago Bears – domingo (5/1), às 15h

New England Patriots x Buffalo Bills – domingo (5/1), às 15h

Las Vegas Raiders x Los Angeles Chargers – domingo (5/1), às 18h25

Denver Broncos x Kansas City Chiefs – domingo (5/1), às 18h25

Los Angeles Rams x Seattle Seahawks – domingo (5/1), às 18h25

Arizona Cardinals x San Francisco 49ers – domingo (5/1), às 18h25

New York Jets x Miami Dolphins – domingo (5/1), às 18h25

Detroit Lions x Minnesota Vikings – domingo (5/1), às 22h20