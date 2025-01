São Paulo sofre para contratar lateral-esquerdo e pode ficar sem Wendell

No São Paulo, antes mesmo da reapresentação para a próxima temporada, a contratação de um lateral-esquerdo segue como prioridade do elenco no dia 08 de janeiro. Wellington, portanto, foi negociado com o futebol europeu, e Jamal não aproveitou as oportunidades que recebeu.

Aliás, apesar disso, a diretoria do clube paulista não demonstra otimismo em relação a nenhuma contratação até agora. A principal aposta sempre foi contar com o lateral Wendell, que atualmente defende o Porto, de Portugal. No entanto, o clube português dificulta a transferência e exige compensação financeira para liberar o jogador.

Todavia, Wendell com apenas seis meses restantes em seu contrato com o Porto, já pode assinar um pré-contrato com outros clubes. Além disso, ele não é utilizado com frequência. Pelo lado do São Paulo, houve uma tentativa de incluir o lateral-direito Moreira, que interessa aos portugueses, em um empréstimo para viabilizar a transferência. Porém, o Porto impôs exigências financeiras que não foram divulgadas.

São Paulo tem apenas uma opção para a lateral-esquerda

Em 2025, o São Paulo reafirmou que não fará loucuras financeiras por reforços. Por enquanto, Patryck, formado em Cotia, é o único jogador disponível para atuar na lateral-esquerda. Nesta temporada, o time disputará o campeonato estadual, Copa do Brasil, Libertadores e o Campeonato Brasileiro. Podendo atingir até 70 partidas até o final deste ano.

