Confira quanto o Atlético receberá pela negociação de Paulinho

O atacante Paulinho passou duas temporadas no Atlético, onde conquistou os títulos estaduais de 2023 e 2024 e foi o artilheiro do Brasileirão no ano retrasado. Com a oferta recebida pelo Palmeiras, o clube mineiro arrecadará cerca de 18 milhões de euros (R$ 115 milhões na cotação atual) pela venda de 100% dos direitos econômicos do jogador.

No entanto, o Galo não ficará com o valor total, pois detinha 90% dos direitos econômicos do atleta, enquanto os outros 10% pertenciam ao próprio jogador. Conforme o portal ge, o Atlético receberá aproximadamente R$ 102 milhões, enquanto Paulinho ficará com a fatia restante, correspondente a R$ 13 milhões.

LEIA MAIS: Atlético fará apresentação de Cuca e também evento detalhando finanças

Além disso, o Atlético não manterá nenhum percentual sobre Paulinho em caso de futura negociação pelo Palmeiras. O dono da SAF do Galo, Rubens Menin, afirmou que o valor da venda será investido em reforços para a temporada de 2025.

“Achamos termos uma boa oportunidade com Paulinho e a proposta do Palmeiras. Vamos usar esse dinheiro para reforçar o plantel, não é para pagar dívidas nem nada disso. Vão sair cinco ou seis jogadores, e outros cinco ou seis vão chegar”, declarou Menin.

Saídas e chegadas do Atlético

Com a saída de Paulinho, além do valor financeiro, o Atlético recebeu do Palmeiras os volantes Patrick e Gabriel Menino. Por outro lado, o Galo também perdeu outros atletas, como o goleiro Matheus Mendes, o lateral-direito Mariano e os atacantes Alan Kardec e Eduardo Vargas.

