Jogador de futebol é encontrado morto em quarto de hotel no Equador

Um jogador de futebol foi encontrado morto em um hotel na cidade de Ambato, no Equador. Mathías Acuña era uruguaio, tinha 32 anos, e havia chegado ao país na sexta-feira (3/1) para iniciar a pré-temporada pelo time do Equador Mushuc Runa.



Em sua redes sociais, o Mushuc Runa lamentou a morte do jogador.

“Mushuc Runa expressa seu sentimento de pesar pelo sensível falecimento de Mathías Acuña. Nós, que compomos a instituição, estendemos nossas condolências à família e aos entes queridos diante da perda irreparável”, publicou o perfil oficial da equipe equatoriana.

Pelas redes sociais, a Associação Uruguaia de Futebol também lamentou a morte do atleta: “Lamentamos com profunda tristeza a morte do futebolista uruguaio Mathías Acuña. Nossas condolências à sua família, colegas e amigos”.

Violência doméstica



O jogador Mathías Acuña havia sido denunciado pela ex-companheira por violência doméstica e usava tornozeleira eletrônica. Ele, porém, se declarava inocente das acusações. Quanto às apurações sobre a morte de Mathías, seu representante disse que o atleta tirou a própria vida.