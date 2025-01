Diretor do Corinthians explica situação de Garro: ‘Estamos prestando apoio’

O Corinthians segue acompanhando de perto a situação de Rodrigo Garro. O jogador se envolveu em um acidente com vítima fatal em La Pampa, na Argentina e passará por audiência neste domingo (5/1), para saber se pode retornar ao Brasil. Contudo, neste momento, o Timão segue com o objetivo de prestar apoio ao meia. Pelo menos é o que garante o diretor de futebol do clube, Fabinho Soldado.

“É um fato lamentável, uma fatalidade. Certamente o jogador está abalado pela situação. Não sou eu (que contatei), mas todas as partes envolvidas do Corinthians, o Vinicius Cascone, diretoria, nosso presidente. Entramos em contato, estamos prestando nosso apoio. É momento de apoiar, aguardar o desfecho da situação, pelo lado do atleta e da família. É um momento delicado e vamos esperar todo o desfecho para nos pronunciarmos conforme o que vier a acontecer. Precisamos aguardar com tranquilidade”, disse Fabinho, que prosseguiu.

“A preocupação é com o ser humano. A gente prestar o apoio para o atleta, como eu disse, existe uma família também. A nossa preocupação não é em momento a reapresentação do jogador. A nossa preocupação é que todo suporte possa ser dado para o nosso atleta. E o atleta está se apresentando à justiça, ele está fazendo tudo aquilo que precisa ser feito. A hora que tudo isso for do nosso, claro, a gente espera ele aqui para que ele possa se integrar com a equipe”, completou.

O caso Rodrigo Garro

Garro dirigia uma Dodge Ram e atropelou Nicolás Chiaraviglio, de 30 anos, que viajava em uma motocicleta Guerrero 110. O jogador, aliás, testou positivo para ingestão de bebida alcoólica e não teve ferimentos graves. Neste momento, a investigação, afinal, segue como homicídio culposo (quando não há intenção de matar). No entanto, as condições podem mudar de acordo com as provas recolhidas.

Após 24 horas do caso, Garro segue em liberdade e acompanhado dos familiares em sua casa. A partir do avanço do caso neste fim de semana, o jogador e o clube vão tomar as próximas medidas. O Corinthians mantém contato direto com o advogado do meia.

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads, Twitter, Instagram e Facebook.