Rodrigo Garro é indiciado por homicídio culposo

O meia Rodrigo Garro foi indiciado por homicídio culposo (quando não há intenção de matar) em julgamento que ocorreu neste domingo (5/1). O jogador se envolveu em um acidente automobilístico com vítima fatal em La Pampa, na Argentina e prestou novo depoimento sobre o caso.

Agora, Rodrigo Garro aguardará o julgamento em liberdade. Não há nenhum impeditivo para o meia deixar a Argentina enquanto isso. Assim, o Corinthians espera seu jogador nos próximos dias para dar todo suporte ao atleta neste momento. O diretor de futebol do Timão, Fabinho Soldado, já avisou que vai trazer uma psicóloga para ajudar o argentino durante esta situação.

O jogador foi enquadrado no artigo 84, que trata de condução imprudente e negli ente de veículo automotor. Por conta disso, Garro teve a carteira de habilitação suspensa.

Garro dirigia uma Dodge Ram e atropelou Nicolás Chiaraviglio, de 30 anos, que viajava em uma motocicleta Guerrero 110. O jogador, aliás, testou positivo para ingestão de bebida alcoólica e não teve ferimentos graves. Neste momento, a investigação, afinal, segue como homicídio culposo (quando não há intenção de matar). No entanto, as condições podem mudar de acordo com as provas recolhidas.

Após 24 horas do caso, Garro segue em liberdade e acompanhado dos familiares em sua casa. A partir do avanço do caso neste fim de semana, o jogador e o clube vão tomar as próximas medidas. A tendência é que ele retorne ao Brasil nos próximos dias. Por fim, o Corinthians mantém contato direto com o advogado do meia.

