Imprensa argentina crava Alario no Estudiantes

A trajetória de Lucas Alario como jogador do Internacional está próxima do fim. O atacante argentino, que chegou ao Colorado no início de 2024, deve ser o novo reforço do Estudiantes de La Plata. Faltam apenas detalhes administrativos para a negociação ser concluída.

De acordo com o Diário Olé, o clube argentino irá assinar com o jogador por um ano, com a possibilidade de extensão do contrato até o final de 2026. Uma das pendências para o término do negócio é a definição de 40% dos direitos econômicos do atacante, que pertecem ao Frankfurt, onde Alario jogou antes de chegar ao Brasil.

Fora dos planos do Inter, o argentino também despertou o interesse do Nacional do Uruguai. Porém, a equipe argentino ficou em vantagem por conta do aporte financeiro recebido para a temporada, através da parceria com o investidor Forster Gillett.

Alario chegou ao Inter com grandes expectativas, mas nunca conseguiu correspondê-las. Com a camisa colorada atuou em 36 partidas e marcou apenas cinco gols. No final da temporada, estava atrás de três jogadores na briga por uma vaga no time titular.

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads, Twitter, Instagram e Facebook.