Apaixonado! Gabigol posta foto ao lado de Rafaella Santos

Gabigol e Rafaella Santos estão “in love” e confirmaram relacionamento. O atacante do Cruzeiro, depois de revelar namoro com a influenciadora em apresentação, registrou um momento com a namorada nas redes sociais, no último sábado (4). A influenciadora, aliás, esteve presente na apresentação do jogador e ainda se aventurou em fazer uma “altinha” com o novo camisa 9 do clube mineiro.

Além de Gabigol, Rafaella também fez questão de fazer uma publicação apaixonada. Nos stories, ela postou uma foto segurando uma boa de futebol azul com o desenho de Gabriel, já vestindo a camisa do novo time. Para completar a postagem, ela colocou um emoji de carinha apaixonada.

Recentemente, Gabigol e Rafaella viajaram juntos para o Japão e a influenciadora postou fotos aos beijos com o ex-Flamengo, o que gerou muitos rumores sobre uma possível volta do casal. No entanto, Rafaella apagou o próprio registro pouco tempo depois do compartilhamento no Instagram. Além disso, os dois passaram a virada de ano em Trancoso, na Bahia.

Gabigol e Rafaella Santos têm longa história

A história do romance entre o atacante e a irmã de Neymar é longa. Ou seja, não é de hoje que as duas figuras públicas proporcionam momentos como um casal. Tudo começou em 2015, quando começaram os rumores de um possível affair entre o atleta e a influenciadora. No entanto, os dois tiveram idas e vindas após se concretizar no fim de dezembro de 2024.

