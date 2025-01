Flamengo vai emprestar Petterson ao Juventude

O Flamengo definiu um novo empréstimo do atacante Petterson, de 21 anos. Ele estava no Estrela Amadora, de Portugal, e vai atuar no Juventude sem valor de opção de compra. O time português, ao ser consultado da possibilidade de liberar o jogador, topou na hora. O jogador tinha contrato até junho de 2025 com os portugueses. A informação inicial é do jornalista Venê Casagrande.

Desta maneira, o time de Caxias assume o salário do atacante de maneira integral. Pelo time português foram apenas sete jogos e nenhum gol marcado. Antes do Estrela Amadora, o jogador teve uma rápida passagem pelo Athletico, onde jogou apenas um partida oficial e balançou as redes contra o Londrina.

O catarinense de 21 anos sempre teve tratamento de joia dentro do Flamengo e teve papel importância na conquista do Campeonato Brasileiro nas categorias sub-17 e sub-20. No sub-17, aliás, fez o gol do título contra o Vasco na goleada por 4 a 1, em 2021.

Petterson, aliás, chegou a se acertar com o Barcelona, mas uma punição da Uefa ao clube catalão inviabilizou o negócio. Por fim, o Cria do Ninho tem contrato com o Rubro-Negro até o fim de 2027 e tem oito partidas como profissional, mas ainda não conseguiu ganhar sequência de jogos.

