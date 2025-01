Jeffinho antecipa volta das férias e se reapresenta ao Botafogo

O atacante Jeffinho antecipou seu retorno aos treinamentos e se reapresentou neste domingo (5/1) ao elenco do Botafogo que vai disputar as cinco rodadas iniciais do Campeonato Carioca. Inicialmente, ele se apresentaria somente na terça-feira (14) junto com o elenco principal.

O Botafogo estreia no Campeonato Carioca no dia 11, às 16h, contra o Maricá, no Estádio Nilton Santos. Assim, ele estará disponível para o primeiro jogo da equipe na competição estadual. Ele, assim, pode tentar acelerar a recuperação de ritmo de jogo por conta de um 2024 recheado de lesões.

Jeffinho, aliás, teve a temporada 2024 prejudicada por conta de uma grave lesão na coxa direita, seguida de uma infecção. Ele atuou em apenas 19 jogos no ano passado pelo Botafogo, com cinco gols e duas assistências. O jogador, afinal, foi o que mais perdeu partidas do time em 2024. Dos 75 jogos, ele ficou fora de 48. Ou seja, mais da metade.

O jogador, aliás, foi adquirido pelo Botafogo junto ao Lyon por € 5,3 milhões (R$ 33,6 milhões na cotação atual) no último dia do ano, depois de ter sido emprestado pelo clube francês.

