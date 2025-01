Lyanco, do Atlético, responde provocação de Gabigol

Atlético Mineiro e Cruzeiro vão se enfrentar em breve pelo Campeonato Estadual. O primeiro encontro entre as equipes vai acontecer daqui pouco mais de um mês, no dia 9 de fevereiro pela sétima rodada da competição. No entanto, o clima de rivalidade já começou com Gabigol e Lyanco.

O novo atacante da Raposa foi apresentado no último sábado (4) junto com outros reforços do clube mineiro. No entanto, Gabigol acabou alfinetando o Galo durante a sua apresentação, afirmando que só existe um clube grande em Minas, no caso, o Cruzeiro.

“Feliz de estar vestindo essa camisa tão pesada. Vamos ser muito felizes aqui. Eu tenho uma palavrinha a dizer: só existe um grande em Minas”, disse.

Dessa forma, o zagueiro Lyanco, do Galo, usou as suas redes sociais neste domingo (5), para responder a provocação.

“Deixa comigo. Maior só tem um @atletico”, escreveu o jogador alvinegro no Instagram.

Assim, quem gostou do posicionamento do defensor foi a torcida atleticana. Nos comentários, torcedores apoiaram o gesto do zagueiro e comentaram que o atleta veste a camisa dentro e fora de campo, é o jogador que mais representa o Galo e ainda que ele sentiu a dor como torcedor e esse é o diferencial. Entre outros.

Lyanco, de 27 anos, está no clube mineiro desde julho de 2024 e tem contrato até o fim de 2028. O zagueiro, portanto, soma 24 partidas pelo Galo e ainda não marcou nenhum gol.

