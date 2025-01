Cruzeiro anuncia renovação com o volante Lucas Silva

Durante o processo de negociação da renovação de contrato do volante Lucas Silva com o Cruzeiro, as partes tiveram algumas discondâncias. Porém, enfim, o jogador estendeu seu vínculo com o time mineiro o por mais duas temporadas.

A Raposa anunciou o acerto neste domingo (5), revelando que o novo contrato se encerrará em dezembro de 2026. O antigo acordo se encerrou no último mês de 2024. O volante iniciou a temporada passada como titular, mas perdeu a vaga. Com a chegada de Fernando Diniz, voltou a atuar desde o início dos jogos.

No total, foram 50 partidas disputadas na temporada, com dois gols marcados e uma assistência. O Cabuloso terminou na nona colocação do Campeonato Brasileiro e ficou com o vice da Copa Sul-Americana, após perder para o Racing na final.

Lucas Silva iniciou sua carreira no Cruzeiro

Oriundo das categorias de base da Raposa, Lucas Silva se tornou multicampeão com o clube celeste. Afinal, em suas três passagens pelo Cabuloso, conquistou títulos expressivos, como o Campeonato Brasileiro (2013 e 2014) e Copa do Brasil (2017 e 2018).

O volante foi para o Real Madrid em 2015, mas atuou em apenas nove jogos pelo clube merengue. Em sua trajetória pela Europa, atuou pelo Olympique de Marselha, da França, por empréstimo. Antes de retornar para o Cruzeiro na atual passagem, vestiu as cores do Grêmio de 2020 a 2023.

