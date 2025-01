Nova Iguaçu x Atlético: onde assistir, escalações e arbitragem

Após perder na estreia para o Guarani, o Atlético Mineiro busca sua primeira vitória no Grupo 5 da Copinha. A equipe, portanto, enfrenta o Nova Iguaçu nesta segunda-feira (6), às 17h15 (horário de Brasília), no Estádio Municipal Doutor Lancha Filho, em Franca, São Paulo. O time carioca empatou na primeira rodada com o Francana e assim, ocupa a segunda colocação com a equipe. O Atlético, por sua vez, está na última colocação.

Onde assistir

A partida terá transmissão do SporTV a partir das 17h15 (de Brasília).

Como chega o Nova Iguaçu

Após empatar na primeira rodada por 1 a 1 com o Francana, o técnico Hermes Júnior não deve promover nenhuma mudança para o confronto contra o Atlético. Afinal, o treinador conta com todos os jogadores à disposição para o confronto.

Como chega o Atlético Mineiro

Por outro lado, o Atlético estreou na competição com derrota por 2 a 1 para o Guarani. No entanto, o técnico Leonardo Silva também não deve promover mudanças no elenco para o confronto. O treinador tem todos os atletas à disposição e deve repetir o time em busca da primeira vitória na competição.

NOVA IGUAÇU X ATLÉTICO MINEIRO

Copa São Paulo de Juniores – 2ª Rodada – Grupo 5

Data e horário: 6/1/2025, 17h15 (de Brasília)

Local: Estádio Municipal Doutor Lancha Filho, em Franca, São Paulo

NOVA IGUAÇU: Arthur, Miguel, Zavoli, Luiz Phelipe e Cassinho; Adriano, Iago e João Pedro; Pedro, Wdson e Arhur Falcão. Técnico: Hermes Júnior.

ATLÉTICO MINEIRO: Pedro Cobra; Lucas Souza, Vitão, Kazim e Pascini; Kauan Guilherme, Índio e Gabriel Pfeifer; Jhonathan, Kauã Rodrigo e Pedro Ataíde. Técnico: Leonardo Silva.

Árbitro: Igor Henrique Evas Rovero

Auxiliares: Gabriel Pozzer e Rodrigo Diniz Cesar

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads, Twitter, Instagram e Facebook.