Cruzeiro x Real Brasília, AO VIVO, com a Voz do Esporte, às 21h30

Após empatar na estreia com o Real Brasília, o Cruzeiro busca sua primeira vitória no Grupo 13 da Copinha. Neste domingo, 5/1, às 21h30 (de Brasília), o time mineiro enfrenta o Imperatriz no Estádio Municipal de São Carlos. O time maranhense perdeu na estreia para o São Carlos. Dessa forma, está na lanterna, com zero ponto. Assim,uma nova derrota pode significar a eliminação dos nordestinos. Este jogo terá a cobertura da Voz do Esporte, com a transmissão começando às 20h30 (de Brasília) sob o comando de Christopher Henrique.

Christopher Henrique narra esta partida, quem ainda conta com os comentários de Diogo Martin e as reportagens de Will Ferreira. Confira este duelo clicando na arte acima a partir das 20h30 (de Brasília).

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads, Twitter, Instagram e Facebook.