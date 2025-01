Suárez interrompeu suas férias no Uruguai para evitar tragédia

MONTEVIDEO, URUGUAY - SEPTEMBER 06: Luis Suarez of Uruguay warms up prior to the South American FIFA World Cup 2026 Qualifier between Uruguay and Paraguay at Centenario Stadium on September 06, 2024 in Montevideo, Uruguay. (Photo by Ernesto Ryan/Getty Images) - (crédito: Getty Images)

O atacante Suárez, ex-Grêmio, e atualmente no Inter Miami deu uma pausa nas suas férias no Uruguai para impedir que se confirmasse uma tragédia. Isso porque o centroavante contribuiu em um trabalho para evitar o suicídio de um homem de 49 anos. O caso ocorreu na Ciudad de La Costa, onde o atleta está com seus familiares.

De acordo com informações do canal “DirecTV Sports”, o homem que tinha a intenção de tirar a própria vida estava em uma árvore de seis metros de altura. Ele planejava cometer o suicídio com uma corda “se sua companheira, uma mulher de 53 anos, não comparecesse ao local”. Esta era a alegação segundo boletim de ocorrência que a prefeitura local divulgou.

Vale ressaltar que o episódio chegou a quase 20 horas de duração. Aliás, houve até a solicitação do auxílio de membros da Prefeitura e da Guarda Republicana. Um parecer também indicava que a árvore em que homem estava, se encontrava em área do Uruguai de dunas, a qual se caracteriza por difícil acesso.

Ídolo da seleção e ONG convenceram homem a descer da árvore

Assim, Suárez foi ao local junto de membros de uma ONG, a qual tem experiência com psicologia social. O atacante conversou com o homem na tentativa de convencê-lo a desistir do suicídio.

“Suárez se aproximou e o que fizemos foi, naquele tempo de contenção, tentar conversar de forma empática e próxima. O Luís aproximou-se por ser uma pessoa muito humana, e confirmou isso. Dissemos a ele para encontrar um sentido na vida, para tentar fazer com ele descesse e se sentisse acompanhado por nós”.

????Luis #Suárez colaboró en el rescate de un hombre que intentó quitarse la vida en Uruguay ???????? ????El delantero y su esposa Sofia Balbi, dialogaron y lograron persuadir al sujeto junto a las fuerzas de seguridad ????El hombre se encontraba colgado en un árbol a seis metros de altura… pic.twitter.com/ajA36FKKD9 — doble amarilla ?????? (@okdobleamarilla) January 5, 2025

A investida deu certo e homem concordou em descer da árvore. Posteriormente, uma unidade o acompanhou para realização de avaliação profissional e cuidados. O ídolo da seleção do Uruguai vai seguir no Inter Miami, a princípio até o fim de 2025, quando expira seu vínculo com o clube dos Estados Unidos.

