Advogado de Garro, do Corinthians, dá mais detalhes sobre acidente na Argentina

O advogado de Rodrigo Garro, jogador do Corinthians que se envolveu em um acidente na Argentina com vítima fatal, deu mais detalhes sobre o ocorrido. Segundo David Divan, ao sair do local em que comemorava seu aniversário, o atleta não viu a motocicleta.

“Ele não toma álcool habitualmente, é um esportista de elite. Era seu aniversário, ele havia brindado em uma ou duas ocasiões. Ele foi para casa, trocar de roupa, com um amigo. Ele tentou virar (na rua) e não conseguiu ver a motocicleta”, disse.

Ainda de acordo com o representante jurídico do jogador, a vítima estava com as luzes de sua moto apagadas. Além disso, destacou o fato de que Garro conhecia a região.

“Rodrigo (Garro) transita habitualmente por essas ruas e está acostumado a dirigir caminhonetes de grande porte. O que aconteceu foi um acidente imprevisto”, comentou.

David Divan também destacou que Rodrigo não tentou fugir do local do acidente e se mantém à disposição da Justiça. Aliás, comentou que o jogador está preocupado com a família da vítima e dispoto a ajudar.

“Desde o primeiro momento, Rodrigo esteve à disposição da Justiça e da família de Nicolás Chiaraviglio. Ele não tentou fugir do lugar”, iniciou.