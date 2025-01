Argentino convida Vini Jr para luta: ???O nocautearia em dez segundos???

MALLORCA, SPAIN - FEBRUARY 05: Vinicius Junior of Real Madrid CF speaks with Pablo Maffeo of RCD Mallorca during the LaLiga Santander match between RCD Mallorca and Real Madrid CF at Visit Mallorca Estadi on February 05, 2023 in Mallorca, Spain. (Photo by Rafa Babot/Getty Images) - (crédito: Getty Images)

O atacante Vini Jr foi tema central em diferentes assuntos para o lateral-direito Pablo Maffeo, do Mallorca, em entrevista ao podcast espanhol “TV Indómitos”. Os dois já tiveram diversos momentos de rivalidade e desentendimento em jogos pelo Campeonato Espanhol. Por isso, o jogador argentino propôs uma luta entre ele e o camisa 7 dos Merengues, mas de forma descontraída. Ele não concorda que o país europeu seja prioritariamente racista. Em contrapartida, valorizou o combate do brasileiro contra o preconceito racial.

Em um primeiro momento, Maffeo relatou que deseja se aventurar no boxe em um dia. Aproveitou a oportunidade para criar uma situação fictícia em que enfrentaria Vini Jr em um dos confrontos entre famosos que o yuotuber espanhol Ibail Llanos frequentemente organiza.

“Eu gostaria (de lutar). Na verdade, estou pensando em fazer uma luta só para descobrir o que você sente, aquela adrenalina. (Luta com Vini Jr) seria em um mundo à parte, uma vida fictícia, mas acho que poderia ser a luta mais vista da história, com certeza. Eu ganharia, não tenho dúvidas, o nocautearia em dez segundos (risos) “, abordou em tom de descontração.

Racismo na Espanha e luta do brasileiro contra o preconceito

A avaliação do argentino é que a Espanha ou até mesmo o campeonato nacional possam ser considerados racistas. Na verdade, a visão dele é que se trata de episódios atípicos em estádios, bem como em outros países.

“Não é assim, não creio que seja um país racista, porque aqui todo mundo chega e recebe oportunidades. Não é um país racista, tem jogadores de todas as nacionalidades: africanos, asiáticos, sul-americanos, europeus, tem de tudo, então não é racista. Obviamente, como em todos os cantos, existem quatro bobos que são, mas isso tem na Espanha, Alemanha, França, Brasil, todos os cantos. Isso, infelizmente, não vai acabar”, esclareceu Pablo.

Por outro lado, o defensor valorizou o combate do atacante do Real Madrid contra o preconceito racial. Deste modo, Maffeo buscou ter empatia ao citar as ofensas que o brasileiro sofre frequentemente em partidas na Espanha. Posteriormente, o argentino não acredita que o camisa 7 dos Galácticos se vitimize quando foi questionado pelo entrevistador.

“Eu acredito que (o racismo) o afeta. Obviamente, é desagradável. Se eu vou para a África e me chamam de ‘branquinho de m****’, eu me afetaria, porque sou uma pessoa como todas as outras. Eu acho que o afeta, é ruim e deve ser condenado. Vinicius expõe o racismo e acho que faz bem, está lutando contra algo realmente importante”, detalhou o lateral-direito.

“Vinicius não provoca nada sobre esse tema (racismo). Erra em outras coisas, como todos nós. Na forma de falar com jogadores e árbitros, por exemplo. Mas em relação ao tema do racismo não se deve julgá-lo, seria um erro”, concluiu Pablo.

Rivalidade entre Maffeo e Vini Jr

As primeiras rusgas entre eles no campo tiveram a primeira ocorrência no embate entre Real Madrid e Valencia em 2022. Na oportunidade, o lateral-direito foi com muita vontade em uma dividida e cometeu falta no atacante. Ele foi advertido somente com o cartão amarelo, mas confessou que deveria ser expulso. Os desentendimentos se estenderam para os confrontos entre as equipes nas edições de 2023 e 2024 do Campeonato Espanhol. Novamente com entradas fortes, divergências em decisões de arbitragem e até mesmo provocações. Em um desses duelos, aliás, um canal de televisão registrou insultos racistas da torcida do Mallorca direcionadas a Vini Jr.

Real Madrid e Mallorca voltam a se enfrentar, na próxima quinta-feira (09), pela semifinal da Supercopa da Espanha, às 16h, no Estádio Internacional King Abdullah, na Arábia Saudita. Assim, provavelmente Maffeo e Vini Jr vão travar mais um embate emocionante.

