Palmeiras vai iniciar 2025 com jogadores em finais de contrato; Confira quem são

O Palmeiras terá um 2025 repleto de competições e enfrentará uma grande cobrança dos torcedores. No ano passado, conquistou apenas o campeonato estadual. Por isso, o clube está preocupado em evitar a perda de jogadores durante a temporada.

Entre junho e julho, o Alviverde disputará o Super Mundial de Clubes e planeja reforçar o elenco em vez de perder atletas. Três jogadores estão com contratos próximos do fim: Marcelo Lomba, Mayke e Marcos Rocha. Eles podem assinar pré-contrato com outras equipes justamente no período do torneio.

O desempenho desses jogadores na temporada será decisivo para definir se permanecerão no clube. Marcos Rocha e Lomba, por exemplo, estão em fim de carreira e podem fazer suas últimas partidas em 2025. Já Mayke precisará melhorar sua condição física, ao sofrer com lesões em 2024, para ter chances de renovar contrato.

Atacantes já confirmados no Palmeiras

Enquanto isso, o Palmeiras já confirmou as contratações dos atacantes Paulinho e Facundo Torres. Além disso, busca o volante Villasanti, atualmente no Grêmio. No entanto, o clube gaúcho deve dificultar a negociação.

