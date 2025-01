Um ano sem Zagallo: futebol brasileiro deve parte de sua história ao velho Lobo

No dia 5 de janeiro de 2024, Mário Jorge Lobo Zagallo, o maior vencedor da Seleção Brasileira em campo e na comissão técnica, faleceu no Rio de Janeiro aos 92 anos, em decorrência de falência múltipla de órgãos, resultado da progressão de várias comorbidades previamente existentes.

O velho lobo, ao longo de sua carreira, conquistou as Copas do Mundo de 1958 e 1962, atuando como jogador e jogando na lateral-direita. Inclusive, marcou um gol no primeiro título brasileiro, contra a Suécia. Posteriormente, em 1970, na equipe considerada a melhor de todos os tempos, Zagallo assumiu o cargo de técnico, levando o Brasil ao tricampeonato mundial no México, com uma vitória convincente sobre a Itália por 4 a 1.

LEIA MAIS: Zagallo, Beckenbauer, Adílio e Neeskens: as personalidades do futebol que morreram em 2024

Zagallo nasceu em Alagoas no dia 9 de agosto de 1931, mas mudou-se ainda criança para o Rio de Janeiro, onde iniciou sua trajetória no futebol, jogando em praças da Zona Norte da cidade. Aos 17 anos, em 1948, fez sua estreia no futebol profissional pelo América. Uma década depois, já era titular do Flamengo e da Seleção Brasileira.

Zagallo conquistou quatro das cinco Copas do Mundo da Seleção Brasileira

Além das Copas conquistadas como jogador e técnico, Zagallo também esteve presente no tetra do Brasil, em 1994, como coordenador técnico, nos Estados Unidos. Quatro anos depois, como treinador, alcançou o vice-campeonato ao perder para a França de Zidane, em uma partida memorável.

Por fim, Zagallo foi sepultado no Cemitério São João Batista, em Botafogo, na Zona Sul do Rio de Janeiro. Já aposentado, continuou a aparecer em alguns eventos da Seleção e também dos clubes onde fez história: Botafogo e Flamengo.

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads, Twitter, Instagram e Facebook.