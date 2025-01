Torneio Arimateia coroa 42ª edição com títulos e casa cheia no Taguaparque

O LocTrad quebrou a hegemonia do Vila Dimas com uma imponente goleada por 5 x 2 na final do principal torneio masculino - (crédito: Arthur Ribeiro/CB)

Os reis e rainhas do futsal amador do Distrito Federal foram consagrados nas decisões do Torneio Arimateia, neste domingo (5/1), no Taguaparque, em Taguatinga. Tradição da virada de ano da capital federal, a 42ª edição do campeonato foi finalizada com chave de ouro e mais de 12 mil pessoas na arquibancada para celebrar os campeões das 12 categorias em disputa. Foram 22 dias de jogos, com mais de 2800 atletas e 150 equipes dando show na várzea candanga.

Os dois troféus mais cobiçados, da classe principal e do feminino, ficaram nas mãos do LocTrad, que desbancou o atual campeão Vila Dimas, e do Ceilândia, vencedor nos pênaltis contra o Cesea, respectivamente.

Na decisão do principal, o LocTrad abriu o placar ainda no começo do primeiro tempo e viu o Vila Dimas se lançar ao ataque em busca do empate. No entanto, o goleiro Cabañas fechou as traves e o time aproveitou para ser mortal no contra-golpe, chegando a ter vantagem de três gols no início da segunda etapa. Os atuais campeões tentaram uma reação e diminuíram duas vezes com Leozinho, mas Nino aproveitou a oportunidade no fim e fez o segundo dele no jogo para sacramentar o resultado em 5 x 2 e dar o título ao LocTrad.

“Que sensação maravilhosa. Ano passado, eu perdi a final contra esse mesmo time e fiquei bem triste, porque esse é um torneio que todo mundo quer ganhar. Deus é maravilhoso e me deu uma segunda chance de ser melhor, me preparei muito e, com todo respeito ao Vila Dimas, mas ninguém ia tirar de nós. Fiz o gol no final e nem imaginei que já ia acabar o jogo, mas só vi o pessoal vindo comemorar. É uma emoção enorme, somos campeões”, celebrou Nino ao Correio.

No feminino, a final entre Ceilândia e Cesea teve emoções e chuva de sobra. Debaixo d’água e com a quadra molhada, a partida ficou em 2 x 2 e precisou de disputa de pênaltis para sacramentar o campeão. A goleira Valeria, que havia se machucado durante o tempo regulamentar, jogou no sacrifício e alternou com a reserva Clarice durante as penalidades, mas as duas defenderam uma cobrança cada e o título ficou com o Ceilândia. Um dos destaques do time foi Alice Rafaela, de 17 anos, autora do segundo gol do Gato Preto e que converteu uma das batidas.

"É uma oportunidade única. Sou jogadora de futsal do Flamengo e pude fazer história no Arimateia também. O Ceilândia é muito grande, mas a gente sabia que não ia ser fácil, então ultrapassamos todos os obstáculos com pés no chão e humildade para vir aqui gritar que somos campeãs. Para sempre seremos campeãs do Arimateia em 2025. Sei da minha importância no time, sempre que volto tenho o mesmo carinho e apoio, porque muitas garotas se inspiram em mim. Então vir aqui, mostrar minha experiência, dar conselhos e ajudar essas meninas é muito especial, porque são muitos obstáculos até chegar ao topo", disse a atleta.

Angelim e Vic Albuquerque

Além do show na quadra, as arquibancadas sediaram um espetáculo à parte da torcida. Foram 12 mil pessoas que lotaram a estrutura montada no Taguaparque para acompanhar de perto as partidas, com direito a sinalizador, bandeirão, músicas ensaiadas e até presenças ilustres. Autor do gol do título do Brasileirão de 2009 e ídolo do Flamengo, o ex-zagueiro Ronaldo Angelim foi um dos convidados do jogo das estrelas e despendurou as chuteiras para fazer parte da festa. Vic Albuquerque, craque do Corinthians, também aproveitou as férias para visitar o evento.

"Fiquei feliz quando recebi o convite, mas não tinha noção do quão grande era o torneio. Achei que estava vindo para uma brincadeira, uma festa, mas quando vi o tamanho da festa até me empolguei e fiquei com vontade de participar mais. No ano que vem vou trazer três times meus lá de Juazeiro para jogar aqui. Só tenho como parabenizar por um evento tão bonito e agradecer pelo carinho da torcida, principalmente do Flamengo. Ano que vem quero estar de volta”, comentou o ex-jogador.

Depois de 22 dias recheados de partidas, mais de 150 equipes e acima de 1000 atletas em ação, o encerramento do torneio traz a sensação de dever cumprido para José de Lima Teia, o Arimateia, organizador do campeonato. O idealizador teve um problema de saúde e chegou a ser internado durante a primeira fase, mas se recuperou a tempo de prestigiar o encerramento do evento, cuja tradição começou na rua de casa em 1979.

"São 42 anos de torneio e sempre um sucesso absoluto. Desta vez batemos um recorde de público, principalmente na final, e estou admirado. Vieram atletas renomados, com história, e daqui também saem futuros profissionais. É uma emoção muito grande e me sinto honrado, espero ter saúde para chegar na 43ª edição e poder continuar passando nossa mensagem de ano novo para esse público maravilhoso. Que 2025 seja um ano muito especial para todos", celebrou.

Campeões da 42ª edição do Torneio Arimateia

Sub-7: Cesea

Sub-9: Fidas

Sub-11: Mangueiral

Sub-13: Santos

Sub-15: Gol de Placa

Sub-17: Vila Dimas

Sub-20: Botafoguinho

Veterano: Vigas

Master: Japão da Construção

Super Master: Casa da Mangueira

Feminino: Ceilândia

Principal: LocTrad

