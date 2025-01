Sem Jardine, Botafogo busca nomes que estão livres no mercado

RIO DE JANEIRO, BRAZIL - JULY 17: John Textor, Botafogo owner looks on prior to the match between Botafogo and Palmeiras as part of Brasileirao 2024 at Estadio Olimpico Nilton Santos on July 17, 2024 in Rio de Janeiro, Brazil. (Photo by Wagner Meier/Getty Images) - (crédito: Getty Images)

Complicou! O Botafogo começa 2025 sem treinador e com uma negativa que frustrou os planos do sócio majoritário da SAF do clube, John Textor. Afinal, Artur Jorge, seduzido pelo vil metal dos petrodólares do Oriente Médio, meteu o pé e foi para o Al-Rayyan, do Qatar. Plano A, André Jardine, em seguida, decidiu ficar no América do México e não aceitar a oferta do Mais Tradicional para substituir o técnico bracarense, apesar de uma boa resenha com o big boss alvinegro. Agora, então, o Glorioso passa a mirar nomes que estão livres no mercado.

O Botafogo entende que um treinador empregado demoraria mais para se desligar do seu clube antes de assinar, enfim, com o Glorioso. E o tempo urge pelos lados do Estádio Nilton Santos e Espaço Lonier. Os principais jogadores do elenco se reapresentam no dia 14 deste mês para iniciar a pré-temporada. No dia 2/2, o Alvinegro já tem uma decisão pela frente. O Flamengo, no Mangueirão, pela Supercopa do Brasil, em duelo único.

Com este corte, o torcedor começa a especular profissionais que podem parar na Estrela Solitária. Tite? Hernán Crespo? Luis Castro? Ricardo Soares? Paulo Fonseca? Algum deles consegue replicar o estilo ofensivo vislumbrado por John Textor e seguir a linha de 2024? Em razão deste cenário, Tite é um nome que enfrente forte rejeição no botafoguismo.

Além de não ter um técnico, o Botafogo sofreu perdas no elenco: Almada e Luiz Henrique pretendem se apresentar no Lyon. Dos reservas, Gatito, Adryelson, Hugo, Marçal, Tchê Tchê, Romero e Eduardo também saíram. Já Rafael se aposentou ao fim de 2024. Até o momento, aliás, o clube não anunciou nenhum reforço.

