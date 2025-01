Caso Garro pode levar até três meses para ter uma conclusão, diz promotor

O caso Rodrigo Garro pode levar até três meses para ter uma conclusão. A previsão é do promotor Francisco Cuenca, que representa o Ministério Público de La Pampa e é responsável pelas investigações. O meia do Corinthians se envolveu em um acidente automobilístico que deixou uma pessoa morta e foi indiciado por homicídio culposo.

“Nesse momento estamos em recesso, então se espera que a partir de fevereiro essas perícias serão realizadas com mais profundidade. Normalmente não temos processos muito longos, creio que em dois ou três meses a situação estará resolvida”, explicou o promotor.

Agora, Rodrigo Garro aguardará o julgamento em liberdade. Não há nenhum impeditivo para o meia deixar a Argentina enquanto isso. Assim, o Corinthians espera seu jogador nos próximos dias para dar todo suporte ao atleta neste momento. O diretor de futebol do Timão, Fabinho Soldado, já avisou que vai trazer uma psicóloga para ajudar o argentino durante esta situação.

O Ministério Público entende que não há riscos processuais, por isso não se pôs nenhuma medida coercitiva como prisão preventiva ou proibição de sair do país, porque ele sempre respondeu a todos os chamados da Justiça. Temos que analisar bem as câmeras do local, algumas são particulares e outras são da polícia. Temos que fazer perícias nos veículos, na moto e caminhonete e ainda ouvir algumas testemunhas”, complementou Francisco Cuenca.

O jogador foi enquadrado no artigo 84, que trata de condução imprudente e negli ente de veículo automotor. Por conta disso, Garro teve a carteira de habilitação suspensa.

O caso Rodrigo Garro

Garro dirigia uma Dodge Ram e atropelou Nicolás Chiaraviglio, de 30 anos, que viajava em uma motocicleta Guerrero 110. O jogador, aliás, testou positivo para ingestão de bebida alcoólica e não teve ferimentos graves. Neste momento, a investigação, afinal, segue como homicídio culposo (quando não há intenção de matar). No entanto, as condições podem mudar de acordo com as provas recolhidas.

Após 24 horas do caso, Garro segue em liberdade e acompanhado dos familiares em sua casa. A partir do avanço do caso neste fim de semana, o jogador e o clube vão tomar as próximas medidas. A tendência é que ele retorne ao Brasil nos próximos dias. Por fim, o Corinthians mantém contato direto com o advogado do meia.

