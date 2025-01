Santos acerta o empréstimo de Léo Godoy, do Athletico

O Santos acertou a contratação por empréstimo do lateral-direito Léo Godoy, que estava no Athletico Paranaense. O contrato do jogador argentino com o Peixe será válido até o fim de 2025, com opção de compra no término. A informação foi divulgada primeiramente pelo jornalista argentino César Luis Melo.

Léo Godoy surgiu como uma grande promessa no Estudiantes, onde despontou e teve grandes atuações. Seu desempenho chamou a atenção do Athletico Paranaense, que contratou o jogador em janeiro do ano passado, na contratação mais cara da temporada. Afinal, o Furacão desembolsou R$19 milhões pelo argentino.

Contudo, o lateral ficou longe de repetir as boas atuações em Curitiba. Ele disputou 42 dos 73 jogos do Furacão no ano, sendo titular em 32, com um gol marcado e quatro assistências. Com a queda do Athletico Paranaense para a Série B, o clube começou a passar por uma reformulação e o atleta também começou a receber sondagens, principalmente de times argentinos.

O Santos, por sua vez, viu a oportunidade de fazer uma boa contratação a pouco custo. A chegada do lateral tem o aval de Pedro Caixinha, que viu de forma positiva a contratação e gostaria de um lateral com perfil ofensivo.

O Santos na janela de transferência

O Peixe, até aqui, vem se mostrando bastante forte no mercado. Afinal, o Santos já se acertou com o zagueiro Luisão, do Novorizontino, que já treina com o grupo no CT Rei Pelé. O clube também negocia um pacotão de atletas com o Botafogo pela venda de Jair. Os atletas seriam Tiquinho, Barbosa e mais um atleta.

Zé Ivaldo, do Cruzeiro, é outro já acertado com o clube. Por fim, o Alvinegro Praiano tem a compra de Thaciano encaminhada junto ao Bahia e do meia inglês Josh Windass, de 30 anos, do Sheffield Wednesday, da Inglaterra.

