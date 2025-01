Telles, sobre o título da Libertadores do Botafogo: ‘Surreal’

Telles foi o último reforço do Botafogo da janela do meio do ano - (crédito: Foto: Vitor Silva/Botafogo)

Autor do segundo gol do Botafogo na vitória sobre o Mineiro por 3 a 1, pela última final da Libertadores, o lateral-esquerdo Telles não esquece cenas daquela dia 30 de novembro, no Monumental de Núñez, em Buenos Aires. O defensor detalhou seus sentimentos com a conquista e classificou aquele momento como “surreal”. Ele, assim, em entrevista ao jornalista Duda Garbi, explica o porquê.

“Ganhar e ver no rosto do torcedor, desde o mais novo até o mais velho, a alegria deles, às vezes, eles não acreditando no que está acontecendo, é algo surreal. Eu vi um vídeo esses dias de um, acho que podia ser bisavô e tal, levantando uma cadeira com a camisa do Botafogo, comemorando o título, com um cilindro de oxigênio do lado, com o filho e com os netos, e com os bisnetos. Arrepia estarmos representando eles”, esclareceu.

Telles, no pênalti convertido que mudou o score para 2 a 0, ainda na primeira etapa, se emocionou durante a comemoração. Ele relembra aquele momento.

“A pressão que é. Porque tudo isso que você vê hoje de comemoração… Se você não faz um gol, se você não ganha uma final, tudo isso é um pouco negativo. Então, é uma responsabilidade. Vim para ganhar títulos grandes e entrar nessa história. Quero continuar assim no Botafogo”, colocou o ex-jogador de Grêmio, Galatasaray, Porto, Sevilla e Manchester United.

O lateral-esquerdo chegou ao Botafogo, em setembro, no último dia da janela do meio do ano. Pelo Mais Tradicional, tem 16 jogos e um gol, conquistando, além da Libertadores, o Campeonato Brasileiro.

