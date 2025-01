Comissão técnica volta, e Corinthians inicia planejamento de 2025

Acabou as férias no Corinthians. Nesta segunda-feira (06/1), os funcionários e membros da comissão técnica se reapresentaram no CT Joaquim Grava e deram sequência ao planejamento para a próxima temporada. Os jogadores vão se apresentar no dia seguinte, nesta terça-feira (07/1).

Aliás, o elenco que vai se apresentar no CT Joaquim Grava não terá nenhuma cara nova. Afinal, o Corinthians não acertou nenhuma contratação para 2025. Em contrapartida, o plantel terá baixas como Fagner, emprestado ao Cruzeiro, e Pedro Henrique, cedido ao Ceará, além de Caetano, Matheus Araújo e Ruan Oliveira, cujos contratos com o Timão se encerraram.

Apesar de voltarem ao trabalho nesta segunda-feira, Ramón Díaz e seu auxiliar e filho, Emiliano Díaz, já vinham trabalhando, de forma remota, pensando na próxima temporada. Os dois mantinham contato direto com o diretor executivo Fabinho Soldado, para acertar reforços e a montagem do elenco.

A prioridade alvinegra é manter a base da equipe que encerrou 2024 invicta há nove jogos. Nomes como de Yuri Alberto e Breno Bidon viraram alvo de sondagens, mas o Timão conseguiu mantê-los no plantel.

Corinthians atrás de reforços

Porém, o clube também busca reforços para algumas posições. O Timão ainda sonha com reforços para o sistema defensivo. O Corinthians entende que sua zaga precisa de um nome que chegue para ser titular. Além disso, quer reforçar as laterais, já que na direita, a equipe perdeu Fagner, enquanto na esquerda, apesar do bom fim de ano de Matheus Bidu, ninguém conseguiu se firmar durante todo o 2024 no setor.

