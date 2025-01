Vitória tem interesse no atacante Carlinhos, do Flamengo

O Flamengo pode perder mais um jogador nesta janela de transferência. O Vitória tem interesse na contratação do atacante Carlinhos e já iniciou as conversas com o estafe do atleta. A informação inicial foi do “Goal” e confirmada pelo Jogada10.

Carlinhos, aliás, já treina junto ao elenco alternativo do Flamengo, que iniciará o Campeonato Carioca. A expectativa é de que o atacante seja titular. Além dele, Lorran, Cleiton e Dyogo Alves, jogadores que já integram o elenco profissional, também estão à disposição de Cléber dos Santos para a disputa do torneio.

O atacante foi um dos destaques do Campeonato Carioca do ano passado pelo Nova Iguaçu e terminou a competição como vice-artilheiro, com oito gols, atrás apenas de Pedro, seu atual companheiro, com 11. Pouco aproveitado, Carlinhos disputou apenas 16 jogos com a camisa rubro-negra e marcou dois gols.

O atacante é até o momento o único centroavante do elenco principal à disposição do Flamengo. O clube, afinal, não renovou contrato com Gabigol, que fechou com o Cruzeiro. Além disso, Pedro ainda se recupera de grave lesão no ligamento do joelho e deve voltar somente para o Mundial de Clubes 2025.

Além do setor de ataque, o Flamengo está prestes a perder o zagueiro Fabrício Bruno para o Cruzeiro. As partes concordaram com um encontro, nesta segunda-feira (6), quando deve haver a finalização do negócio.

As saídas, afinal, podem somar ao orçamento previsto de R$ 3 milhões do Flamengo no início deste ano. O clube adiantou a janela de janeiro no meio do ano passado por conta das lesões, além da compra do terreno para construção do estádio no Gasômetro.

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads, Twitter, Instagram e Facebook.