Canaã-DF x Vasco, Copinha: onde assistir, escalações e arbitragem

Com o Grupo 32 totalmente empatado, o Vasco enfrenta o Canaã-DF, nesta terça-feira (7), pela segunda rodada da Copinha visando se aproximar da classificação à segunda fase. A bola rola às 15h (de Brasília) no estádio Nicolau Alayon, na Barra Funda, em São Paulo.

Como chega o Canaã

Já em sua quarta participação na Copinha (todas em sequência), o Canaã estreou empatando em 1 a 1 com o Nacional-SP. A equipe do Distrito Federal saiu atrás do placar, mas conquistou o empate ainda no primeiro tempo. O atacante Keven Luan, cobrando pênalti, fez o gol que garantiu o 1 a 1 ao Vento Forte.

Como chega o Vasco

Após empatar na primeira partida, o Vasco se vê com a obrigação de um bom resultado para não chegar precisando da vitória na última rodada contra os donos da casa (Nacional-SP). Utilizando praticamente um time sub-17, já que a maioria dos jogadores sub-20 estão treinando para a disputa do Carioca, a equipe não consta com muitos jogadores conhecidos do torcedor.

O principal destaque no jogo da estreia, em empate por 1 a 1 com o XV de Piracicaba, foi o goleiro Phillipe Gabriel. Ele realizou pelo menos três grandes defesas para evitar a derrota cruz-maltina. O meia Lukas Luccarello é uma das principais esperanças do time carioca, assim como o pequeno Juninho.

Canaã-DF x Vasco

2ª rodada da Copinha 2025 – Grupo 32

Data e horário: terça-feira, 07/01/2025, às 15h (de Brasília)

Local: Estádio Nicolau Alayon (Barra Funda), em São Paulo (SP)

CANAÃ-DF: Pedro Stein; Luisão, Yuri, Andrey e Emerson; Marlon, Fumaça e Francês; David, Grecco e Keven Luan. Técnico: Edu Miranda

VASCO: Phillipe Gabriel; Breno Vereza, Wanyson, Bruno André e Avellar; Igor Toledo, Euder, Zuccarello e André; Juninho e João Vitor. Técnico: Matheus Curopos

Árbitro: Fernando Bartz Guedes (SP)

Auxiliares: Marcela de Almeida Silva (SP) e Claudio Rafael Ribeiro (SP)

Onde assistir: SporTV

