Vasco se reapresenta para a pré-temporada

O elenco principal do Vasco se reapresentou nesta segunda-feira (6) para iniciar a pré-temporada no CT Moacyr Barbosa. Inicialmente, o grupo se apresentou para uma bateria de exames físicos pela manhã, enquanto à tarde os jogadores realizarão o primeiro trabalho em campo com o técnico Fábio Carille.

Os atletas voltam, então, após 29 dias de férias. O período de ausência deles foi maior do que o primeiro grupo, composto por jogadores sub-20, alguns que retornaram de empréstimo e o lateral-esquerdo Victor Luís. Eles se preparam para disputar as primeiras rodadas do Campeonato Carioca. Os volantes Jair e Paulinho também voltaram mais cedo, mas não devem atuar neste primeiro momento.

O grupo que se apresentou nesta segunda consta com os quatro reforços, apesar do Vasco não ter divulgado fotos deles. São eles: o goleiro Daniel Fuzato, ex-Eibar (ESP), os zagueiros Lucas Freitas, ex-Palmeiras, e Lucas Oliveira, ex-Cruzeiro, além do volante Tchê Tchê, ex-Botafogo. O Cruz-Maltino, aliás, ainda não oficializou suas contratações, o que deve acontecer nos próximos dias.

Dessa forma, este segundo grupo começa a preparação para a temporada, onde o Vasco disputará quatro competições. O Campeonato Carioca (este, em rodadas mais avançadas), a Copa do Brasil, a Copa Sul-Americana e o Brasileirão.

?????? ???????????????????????????????????? ???????????????? Confira o registro da chegada de alguns atletas na reapresentação do elenco para iniciar o ano. #VascoDaGama pic.twitter.com/5TVjTVetvY — Vasco da Gama (@VascodaGama) January 6, 2025

