Fluminense entra na briga e avalia a contratação de Rony, do Palmeiras

O Fluminense é mais um clube interessado na contratação do atacante Rony, do Palmeiras. O Tricolor Carioca procurou o Verdão para saber da situação do jogador, que tem futuro em aberto. Assim, o Clube das Laranjeiras não descarta abrir negociações nesta semana para tentar contratar o atleta.

Rony está no Palmeiras desde 2020, quando o clube desembolsou seis milhões de euros (o equivalente a R$ 28 milhões na cotação do período). O seu contrato com o Verdão é vigente até o final de 2026 e o clube é dono de 50% do seu passe.

O Fluminense entraria na briga com o Atlético-MG pela contratação do atacante. Inicialmente, o clube mineiro tentou envolver Rony na negociação referente à venda de Paulinho para o Alviverde. Contudo, a possibilidade não evoluiu exatamente pelos altos vencimentos. Um desfecho positivo nesta tratativa é considerado improvável, pois o clube paulista deseja liberá-lo somente em definitivo. Na última semana, o Galo voltou a consultar as condições para um possível negócio.

Rony no Palmeiras

Rony tem uma grande história no Palmeiras. Afinal, são 283 jogos pelo Verdão, com 70 gols, sendo 23 deles na Libertadores. Ele é o maior artilheiro do Alviverde na competição continental. Em 2022, terminou como goleador na temporada com 23 gols e era titular absoluto. Contudo, nos últimos anos, ele vem perdendo espaço.

Na última temporada, o jogador marcou 10 gols em 63 jogos. Ele e Flaco López se revezaram no comando de ataque, e ambos terminaram 2024 criticados. Contudo, o Palmeiras já indicou que vai permanecer com o argentino e não se opõe em uma saída de seu camisa 10.

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads, Twitter, Instagram e Facebook.