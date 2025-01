Textor, do Botafogo, mostra paciência em busca de novo treinador: ‘Temos muito tempo’

RIO DE JANEIRO, BRAZIL - JUNE 26: Botafogo president John Textor before the match between Botafogo and Fluminense as part of Brasileirao 2022 at Estadio Olimpico Nilton Santos on June 26, 2022 in Rio de Janeiro, Brazil. (Photo by Wagner Meier/Getty Images) - (crédito: Getty Images)

O Botafogo segue sem um treinador para a temporada de 2025. Com a saída de Artur Jorge, a busca por um novo comandante é um dos principais objetivos do Alvinegro. Aliás, o clube carioca já foi atrás de André Jardine, que recusou a proposta. O elenco do Glorioso se reapresenta no próximo dia 14 de janeiro, mas John Textor, acionista majoritário da SAF do clube carioca, mostrou em entrevista a ESPN, que está com paciência na busca de um novo técnico.

“Como o tempo poderia estar se esgotando? É preciso lembrar que contratamos um novo treinador, no ano passado, depois de já ter começado a nossa época principal… E ainda tivemos um ano fabuloso, com dois campeonatos. Certamente, não esperamos que o nosso processo demore tanto tempo, mas estamos numa altura do ano perfeita para entrevistar e identificar um treinador. Temos muito tempo”, disse.

Além disso, demonstrou confiança na busca por um novo técnico e reforçou que está com paciência para encontrar a melhor opção.

“Tenho um nível de paciência que não parece ser o mesmo dos jornalistas e talvez dos torcedores. Vou fazer no meu tempo e farei o melhor para tomar a melhor decisão. O Botafogo está em um lugar novo e desconhecido, onde muitos treinadores gostaria dessa posição. Sinto-me confiante no resultado”, afirmou Textor.

Além de Artur Jorge, nomes como Adryelson, Thiago Almada, Pablo, Tchê Tchê, Eduardo, Marçal e Oscar Romero não ficam para esta temporada e outros como Luiz Henrique, Igor Jesus e Júnior Santos também podem deixar o Alvinegro.

