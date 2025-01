Flamengo acerta a contratação de psicólogo para o futebol profissional

Depois de seis anos, o Flamengo volta a ter um psicólogo no clube. A nova diretoria, sob o comando do presidente Bap, acertou a contratação de Paulo Ribeiro, que já atuou no Rubro-Negro por mais de 20 anos e saiu do Botafogo recentemente.

Ele esteve no Ninho do Urubu nesta segunda-feira apenas para os trâmites burocráticos de sua contratação. No entanto, não se Paulo Ribeiro viajará com o grupo no momento para a pré-temporada nos Estados Unidos. Contudo, ele já se apresenta ao clube na próxima quarta-feira junto com elenco principal.

O Flamengo, aliás, não tinha um psicólogo desde 2019, quando demitiu Alberto Filgueiras. A partir daí, o departamento de futebol recorria a clínicas particulares terceirizadas para os jogadores. Bap organiza a implementação de uma equipe de psicólogos. Dessa forma, além de tratar os garotos das categorias de base, o clube deve aumentar a atuação da psicologia também para o elenco profissional.

Paulo Ribeiro, aliás, era head de Psicologia da SAF do Botafogo. O trabalho dele foi bem avaliado internamente e, ao longo da temporada, foi reverenciada pela comissão técnica e por jogadores do elenco alvinegro.

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads, Twitter, Instagram e Facebook.