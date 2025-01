Vasco utilizará R$ 15 milhões para reformar CT Moacyr Barbosa

CT do Vasco deve passar por melhorias em breve - (crédito: Foto: Matheus Lima/Vasco da Gama)

O Vasco fará investimento para a melhoria estrutural do CT Moacyr Barbosa, com as reformas já começando em janeiro. O clube, aliás, gastará R$ 15 milhões para fazer a construção da “área molhada” (banheira de gelo, hidromassagem), além da compra de materiais de primeira linha para recuperação fisiológica dos atletas.

As informações são do jornalista Lucas Pedrosa, do “SBT”, nesta segunda-feira (6), dia que o elenco se reapresentou. Segundo o repórter, este investimento sairá dos R$ 40 milhões disponíveis para o futebol em 2025. Assim, restarão R$ 25 milhões para contratações.

A estrutura é um dos pontos mais discutidos em coletivas pelo presidente do clube, Pedrinho. Além disso, o Vasco procura uma melhor integração entre profissional e base. Assim, a tendência é que novos campos sejam construídos.

Entre algumas das promessas não cumpridas pela antiga sócia majoritária da SAF vascaína, a 777 Partners, estão a falta de melhorias no CT do clube. Dessa forma, Pedrinho e seus pares, que buscam novo investidor para a SAF, desejam alguém comprometido em investir em novas reformas no Centro de Treinamento.

