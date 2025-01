Banco alega ser credor do Corinthians e pede acesso ao RCE

O Corinthians foi alvo de mais uma ação judicial. Dessa vez, o responsável por processar o clube paulista foi o Banco Bradesco, que enviou uma solicitação à Justiça. O intuito foi pedir a inclusão no Regime de Centralização de Execuções (RCE), pois o Timão não lhe inseriu na lista de credores.

Na petição, a instituição bancária alega ser um interessado neste cenário por ter débitos com o Corinthians. Assim, o pedido é que tenha acesso à ação, bem como poder acompanhar as decisões e fazer solicitações quando for necessário. O Banco não entende a exclusão na lista de credores que o Timão encaminhou à Justiça. Na relação, o clube dezenas de débitos com diversas empresas e pessoas. Portanto, a intenção do clube é centralizar a soma de dívidas, que chega aos R$ 379,9 milhões e quitá-las.

Corinthians demonstra contrariedade em listagem de credores

No balanço financeiro de 2023, o Corinthians destaca débitos de empréstimos e financiamentos com alguns bancos. O Bradesco estava nessa lista e supostamente a dívida se aproximava de R4 3 milhões. A tendência é de que este montante tenha aumentado.

Ao ser questionado, o clube paulista não se manifestou sobre este episódio. O Regime Centralizado de Execuções, aliás, é uma alternativa disponível para estruturação do pagamento de débitos, simultaneamente ao comprometimento do Timão em assegurar a clareza e a seriedade na forma como conduz as suas transações financeiras.

O intuito é sistematizar o fluxo e a ordem de pagamentos dos credores do Corinthians. A 2ª Vara de Falências e Recuperações Judiciais do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo (TJSP) foi quem concordou com a solicitação.

